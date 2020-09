Gaglianico, le attività sportive nelle scuole si svolgeranno in totale sicurezza

Dal 14 settembre ripartiranno le scuole e con esse gli impegni sportivi. Per questo il comune di Gaglianico, insieme alle società sportive e con l'appoggio del nuovo preside dell'istituto comprensivo, Lorenzo Zampieri, ha deciso di prendere tutte le precauzioni possibili che serviranno per riaprire e mettere in sicurezza le palestre.

Nella serata di lunedì scorso le varie società che operano nelle palestre della scuola media ed elementare del paese si sono quindi ritrovate in Comune per stipulare un accordo nel quale si impegnano ad attenersi alle leggi per le attività sportive pomeridiane.

In particolare, sarà negato l'ingresso con calzature che siano già state utilizzate all'esterno, verrà vietato l'uso delle docce e prima dell'inizio delle attività dovranno essere accuratamente puliti e disinfettati tutti i pavimenti per lo svolgimento dei vari sport comprese le attrezzature sportive e le parti di contatto, quali maniglie, tavoli, porte e sedie.

"Condividiamo il fatto di fare le cose in sicurezza. Non lo facciamo perché ce lo impone la legge ma perché rispettiamo le persone" dichiara l'assessore allo sport Mario De Nile, che riporta il pensiero e la volontà non solo dell'amministrazione comunale ma di tutte le società.