Mosca (Lega): "Preoccupazione per la fuga dei clandestini"

Il Governo vuole prorogare lo stato di emergenza fino al 15 ottobre ma intanto riapre i porti all'immigrazione clandestina. Una contraddizione "degna" soltanto della maggioranza PD-M5S, che da una parte prolunga le restrizioni per i cittadini e dall’altra consente gli sbarchi senza neanche le garanzie che vengano effettuati approfonditi controlli sanitari.

Siamo preoccupati dalle notizie che arrivano da Saluzzo, da Torino e da Settimo, dove nel primo caso sono appunto fuggiti una ventina di clandestini prima di essere sottoposti al tampone e negli altri ne sono attesi un centinaio in arrivo dei circa 200 già assegnati al Piemonte. Non vorrei che improvvisamente, senza alcuna garanzia sanitaria ne arrivassero anche nel biellese in strutture non adeguate a far loro trascorrere la quarantena in sicurezza.

Se Conte pensa di arrogarsi i pieni poteri non per tutelare la salute degli italiani ma per riempire il Piemonte dei clandestini che sbarcano al sud, sappia che ci opporremo con ogni mezzo ai trasferimenti. Si prenda la responsabilità di voler cambiare linea rispetto ai decreti sicurezza di Salvini e di mettere in pericolo milioni di persone per colpa della scellerata retromarcia sull’immigrazione illecita. La Lega non permetterà che le nostre città e i nostri territori subiscano ancora una volta le conseguenze di un Governo che da incapace sta diventando anche pericoloso.