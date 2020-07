Che cos'è il P2P (peer to peer)?

Blockchain utilizza una rete chiamata "P2P (peer-to-peer)", che è diversa dalle reti convenzionali. Presenteremo la struttura, le caratteristiche e il meccanismo delle reti P2P (peer-to-peer) e spiegheremo come si differenziano dalle reti convenzionali.

Struttura e meccanismo della rete P2P (peer to peer)

La comunicazione dei dati può essere suddivisa approssimativamente nel metodo del server client e nel metodo di rete P2P. Finora il metodo client/server è stato adottato nei servizi Internet. Blockchain, d'altra parte, forma un sistema di rete P2P.

Differenza dal metodo del server client

Il metodo client-server è che un client richiede dati e un server centrale fornisce i dati.

Il metodo di rete P2P non ha un amministratore centrale come un server di metodi client-server e ha una struttura che consente alle informazioni di essere eseguite in tutte le direzioni all'interno della rete.

La rete P2P è caratterizzata da nodi (computer) che scambiano i dati necessari tra loro, e ci sono ancora vari tentativi ed errori, ma i servizi famosi sono il software di condivisione file Bit Torrent e Skype. Uso un po' di P2P.

Inoltre, poiché ogni nodo ha un libro mastro e tutti lo mantengono e monitorano, anche se un libro mastro è danneggiato, l'intera rete non sarà danneggiata.

Nodi SPV e nodi completi

Esistono circa due tipi di notebook, "SPV notebook" e "full notebook". Il "notebook SPV" è un notebook leggero che gestisce e fa riferimento solo a una parte della catena di blocchi, mentre il "notebook completo" è un notebook che gestisce tutte le catene di blocchi.

La dimensione totale del blocco aumenta nel tempo perché la catena di blocchi è una raccolta di dati concatenata dal primo blocco all'ultimo blocco.

Se la dimensione dei dati diventa troppo grande, diventa difficile per terminali mobili e computer a basso prezzo con capacità ridotta accedere e gestire nuove reti come Bitcoin. Consente notebook di tipo più leggero come i notebook SPV per consentire a più persone di gestire Bitcoin.

D'altra parte, i notebook pieni devono comunicare tra loro i dati e mantenere una blockchain completa, quindi una copia della "blockchain completa" che è bloccata a blocchi con tutte le transazioni è lo spazio libero sui loro heartdisks. Lo possiedo. In altre parole, è necessario riservare una certa quantità di spazio libero per diventare un blocco note completo.

Punti di forza della rete P2P

Di seguito sono riportati due punti di forza delle reti P2P.

Parte 1 Nessun sistema inattivo a causa del server inattivo

Parte 2 Alto anonimato

Parte 1 Nessun sistema inattivo a causa del server inattivo

Poiché il servizio Internet generale, ovvero il metodo client-server, deve interrompere il funzionamento del server a causa di vari aspetti quali la manutenzione del database e l'aggiornamento del software, il servizio potrebbe essere temporaneamente arrestato.

In alternativa, il sistema potrebbe arrestarsi a causa di un errore del server stesso, ma nel tipo distribuito di rete P2P, anche se alcuni nodi e reti sono inattivi e si verifica un errore, la rete nel suo insieme rimane attiva. Puoi andartene.

Quando si esegue il ripristino da un down, è possibile recuperare i dati da un nodo integro e conservare i dati corretti. Con questo meccanismo, Bitcoin funziona da quasi 10 anni senza incidenti.

Per abbattere tale rete distribuita, tutti i nodi completi devono essere distrutti. Attualmente ci sono circa 10.000 nodi completi in Bitcoin. Sebbene vi sia un pregiudizio nelle aree disperse, è difficile distruggerle tutte perché è ben dispersa.

Nel mondo di Internet, c'è sempre un attacco chiamato DDoS (Distributed Denial of Service Attack) che provoca un arresto del sistema, quindi anche se una parte della rete si arresta, l'intero sistema continua a funzionare. Questo è molto importante.

Il metodo client-server si rivolge a un server centrale, causando il malfunzionamento di un sistema, ma il suo punto di forza è che è resistente agli attacchi perché la rete P2P è distribuita.

Parte 2 L'anonimato è alto

Un altro punto di forza è che è facile creare una rete altamente anonima.