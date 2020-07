L’associazione nazionale del commercio laniero tra i sostenitori del Biella Master

Grazie all’interessamento del presidente Luciano Barbera il Biella Master, che dal 1986 si occupa di formare giovani manager nel settore tessile/abbigliamento, acquisisce un nuovo prestigioso sostenitore: l’Associazione Nazionale del Commercio Laniero.

“Abbiamo voluto dimostrare il nostro apprezzamento per la serietà e l’impegno con cui le attività formative vengono svolte da 35 anni dal Biella Master nel settore tessile/abbigliamento”, afferma Pier Carlo Zedda, presidente dell’Associazione. L’Associazione Nazionale del Commercio Laniero è stata fondata nel 1920 e rappresenta gran parte degli operatori, italiani ed esteri, del commercio di materie prime tessili presenti in Italia. Per decenni l’ente ha saputo svolgere l’importante funzione di diffondere la cultura dell’industria tessile italiana a livello internazionale, promuovendo e favorendo scambi commerciali lungo tutta la filiera.

Il Biella Master, che non si è fermato neppure durante l’emergenza sanitaria e che sta predisponendo il bando della XXXI edizione, si augura che l’esempio dell’Associazione Nazionale del Commercio Laniero possa essere raccolto da altri possibili sostenitori per poter continuare a tramandare a giovani di talento le tradizioni ed il saper fare del Made in Italy.