Ampliamento rete teleriscaldamento a Biella: da lunedì chiude per un mese via Gramsci

Ad integrazione di quanto comunicato la scorsa settimana, c’è un aggiornamento in arrivo sul fronte di cantieri stradali e viabilità. L’ordinanza n.456 informa che a partire da lunedì (6 luglio) e fino al prossimo 6 agosto sarà chiusa al traffico via Gramsci. L’ampliamento della rete del teleriscaldamento, in carico alla ditta Engie, raggiunge il centro storico della città.

Nel periodo indicato attenzione a sospensione della circolazione e ai divieti di sosta forzata. Nel dettaglio: è istituita la sospensione della circolazione, eccetto residenti, mezzi di soccorso, mezzi di raccolta rifiuti, in via Gramsci nel tratto compreso tra piazza La Marmora e via Garibaldi. E’ prevista la sospensione della circolazione anche in via Gramsci nel tratto compreso tra via Losana (esclusa) e via Colombo (esclusa). E di conseguenza chiude anche via Colombo e stop alla circolazione anche in vicolo Porta Torino.