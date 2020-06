CASAPINTA: Un Comune demograficamente stabile con servizi efficienti per i cittadini

Con questa rubrica newsbiella vuole mettere in risalto le peculiarità dei comuni biellesi, anche dei più piccoli, ed evidenziare gli aspetti che rendono vantaggioso viverci per la qualità della vita, per l'attenzione ai cittadini, per il rapporto umano, per la cura del territorio e per l'accoglienza.

CASAPINTA:

Il territorio del comune - meno di 3 KMq - ricade interamente nel bacino dell'Ostola ed è compreso tra i 461 metri e i 325 metri del Lago delle Piane. Questo invaso è originato da una diga che sbarra il corso dell'Ostola in comune di Masserano ed interessa anche i comuni di Curino e Mezzana.

Gli abitanti sono distribuiti in diverse frazioni, Benzio, Bosco, Scalabrino, Rondo e Fantone e Campalvero, posizionate tra estesi boschi di latifoglie

Nel 2018 Casapinta contava 403 abitanti saliti nel 2019 a 417, con un incremento di coppie giovani con figli, che hanno deciso di acquistare casa, grazie alle buone opportunità sul mercato, o venire ad affittare in paese.

Ai figli in età scolastica, viene abbuonato il costo del pulmino per recarsi alle scuole dell’obbligo limitrofe, ed i buoni mensa vengono consegnati allo stesso prezzo dei residenti nei comuni con sede scolastica. Gli Uffici comunali hanno diligentemente aggiornato le banche dati di tutti i proprietari di immobili, con collegamenti catastali, per cui l’imposta viene direttamente calcolata dal Comune ed inviata via posta agli abitanti interessati.

Per gli anziani viene messo a disposizione, grazie alla stretta collaborazione tra amministrazione comunale e volontari, un servizio di trasporto che permette gli spostamenti per visite e terapie.

Nessuno viene lasciato solo: è il vantaggio di un piccolo comune in cui ci si puo' rapportare direttamente col sindaco e consiglieri, sempre disponibili per contribuire al buon andamento della piccola comunità.

Recentemente in paese è stata istituita, grazie al lavoro volontario dei cittadini, una graziosa e ben tenuta area di sgambamento per i cani "Cucciapinta", iniziativa che ha permesso, oltre che a mettere in evidenza l'amore del paese per gli amici pelosi, di rinsaldare amicizie e di crearne di nuove, di trovare occasioni per socializzare, per confrontarsi e per programmare altre iniziative utili per tutta la comunità.