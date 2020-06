Portula, pronti 7mila euro per restauri al monumento ai Caduti

7mila euro per restaurare la statua dei Caduti di Portula. Questa la cifra stanziata dal Comune per riportare all’antica gloria il monumento bronzeo locale. “Sono stati registrati alcuni problemi alla struttura e infiltrazioni d’acqua – spiega il sindaco Fabrizio Calcia Ros – I lavori sono cominciati da qualche giorno per migliorare lo stato di conservazione dell’opera”.

Il monumento è collocato davanti alla chiesa parrocchiale e al Municipio di Portula. Raffigura la Madre Patria che sorregge l’uomo ormai morto durante la Grande Guerra. Il soldato, esanime, sorregge nella mano destra il fucile. Al centro la scritta: “Portula ai suoi gloriosi caduti 1915-1918”. A fianco, sugli angoli del basamento, sono stati riprodotti i simboli dei soldati: a sinistra l’elmetto con la spada e la corona di alloro, a destra lo zaino, le munizioni, la picozza e la gavetta. A seguire, sugli altri lati le lapidi con i nomi dei caduti.