Alimentari e Bevande, Andrea Bonino è il nuovo presidente della Sezione

Nei giorni scorsi, la Sezione Alimentari e Bevande dell’Unione Industriale Biellese si è riunita via web, come stabilito dall’art. 73, comma 4 del DL 18/20, e ha rinnovato le cariche sociali per il periodo 2020/2023.

Il neo presidente della sezione è Andrea Bonino: "Sono profondamente convinto che il settore Alimentari e Bevande sia strategico per lo sviluppo del territorio. In sinergia con il settore tessile, che rappresenta la tradizione del nostro Distretto, potremo valorizzare la cultura di impresa che ci distingue e dare nuovo impulso anche a livello turistico. Affrontare insieme le sfide che ci attendono è particolarmente importante soprattutto in questo momento: uniti sapremo essere alfieri della bandiera biellese nel mondo".

Classe '72, alla guida dell'azienda di famiglia Botalla Formaggi insieme ai fratelli Simona e Stefano, Andrea Bonino è stato eletto alla presidenza della sezione all’unanimità. Durante l'incontro sono state rinnovate tutte le cariche sociali per il periodo 2020/23. Bonino è anche presidente del Comitato Piccola Industria e vice presidente Uib.

Il past president, Alessandro Ciccioni, continuerà il suo impegno per la Sezione: "Il nostro è un gruppo eterogeneo, costituito da aziende molto diverse per attività e dimensioni, ma negli anni siamo stati capaci di puntare sui nostri tratti comuni, sull'attenzione al territorio e la qualità della materia prima, orientati alla promozione a livello nazionale e internazionale. Sono state molte le soddisfazioni: per questo vi ringrazio e faccio il mio in bocca al lupo al nuovo presidente". Le cariche sociali per il periodo 2020/2023 sono così composte:

Presidente Andrea Bonino – Botalla Formaggi, Past President e Consigliere Alessandro Ciccioni - Centovigne Società Agricola, Consiglieri: Luca De Marchi - Società Agricola Vigneti De Marchi, Simone De Mori – De Mori srl, Carlo Pavero – Sellmat srl, Andrea Sublimi – Gedar sas, Riccardo Rosso – Caseificio Pier Luigi Rosso srl, Franco Thedy – Birra Menabrea spa, Giovanni Vietti – Lauretana spa.

Carlo Pavero e Alessandro Ciccioni sono i rappresentanti della Sezione all’interno del Comitato Piccola Industria Uib.