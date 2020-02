Nuoto pinnato, a Ravenna doppio oro per Giorgia Destefani e gradino più alto per Gaia Savioli

Si è svolto il 23esimo Trofeo Pinna D’Oro di nuoto pinnato a Ravenna dove lo Sport Club Pralino è sceso in vasca con otto atlete. Giorgia Destefani, oltre a cimentarsi nella prova tempo sui 50 metri in apnea, strappa due medaglie d’oro nei 100 e 200 metri mono; Valentina Basso anche lei fa la prova tempi per i 50 metri in apnea e porta a casa anche un bronzo nei 200 metri mono e un quarto posto nei 50 metri mono; Carlotta Colombo invece gareggia nei 400 metri mono classificandosi quindicesima assoluta e realizza un ottimo tempo nella prova dei 200 metri mono; Giulia Fetescu invece si classifica quarta nei 50 metri pinne, settima nei 50 metri in apnea e quinta nei 100 metri mono; Giulia Cerchi, specialità pinne, sale sul secondo gradino del podio nei 200 metri e conquista un quarto posto nei 400 metri assoluti; Giorgia Panuccio si classifica ottava nei 100 metri mono e quattordicesima negli 800 metri mono assoluti; Gaia Savioli stappa un bronzo negli 800 metri mono assoluti e un oro nei 100 metri mono; infine Greta Trocca raggiunge il tredicesimo posto nei 100 metri mono e il settimo negli 800 metri mono assoluti. Si è conclusa così un’altra gara che segna l’ingresso nel cuore della stagione che, secondo l’allenatore Emiliano Zanella "promette bene in vista dei prossimi appuntamenti".