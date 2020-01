Ginnastica Ritmica, Pietro Micca: è oro per Valentina Pellicciari a Borgosesia

Brilla l’oro di Valentina Pelliciari, la ginnasta della Pietro Micca, classe 2011, che ottiene il miglior punteggio sia al corpo libero sia al cerchio aggiudicandosi così il primo gradino del podio con netto vantaggio rispetto alle avversarie. Valentina alla sua prima gara Federale ha dimostrato, oltre a una buona tecnica, di aver grinta da vendere e soprattutto tanta voglia di divertirsi e esibirsi.

La prima prova regionale del campionato Silver LB che si è svolta sabato 25 gennaio a Borgosesia, è una prova sempre molto partecipata e dall’ottimo livello. Più di 150 sono le ginnaste scese in gara, tra allieve e junior, gara in cui la Pietro Micca ha schierato ben cinque atlete, tutte all’esordio nella nuova categoria.

Tra le Allieve 3 Vittoria Arcuno ha concluso in sesta posizione, Maddalena Rizzo in settima e Sofia Saviolo in ottava. Tutte e tre le ginnaste sono in grande crescita e si sono cimentate con attrezzi nuovi e programmi complessi commettendo qualche piccolo errore ma dimostrando tutte le loro potenzialità. Nel pomeriggio, tra le junior 3 per la Pietro Micca è scesa in gara Mia Turetta che nonostante la febbre alta si è ben distinta piazzandosi all’ottavo posto.