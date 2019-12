Dominio Canavesano alla Classica Podistica di San Silvestro con la coppia Bevacqua-Licandro FOTO

Dominio dell'Atletica Canavesana alla 29esima edizione della Classica Podistica di San Silvestro. Federico Bevacqua e Giada Licandro si sono aggiudicati la vittoria finale tagliando per primi il traguardo posto, come ogni anno, alla piazza della chiesa Matrice di frazione Gioia a Trivero.

140 gli atleti che, nella mattinata odierna, hanno raggiunto il territorio di Valdilana per percorrere un percorso di circa 8,3 chilometri. La gara rientrava nella manifestazioni regionali agonistiche di corsa su strada, con la presenza anche di una marcia da 4 chilometri a passo libero non competitiva. Alle spalle del leader assoluto, sono arrivati a podio Paolo Orsetto dell'Atletica Vercelli e Mattia Bertoncini del GSA Valsesia. Tra le donne, 2° posto per Arianna Reniero del Gaglianico, seguita a ruota da Roberta Vignati.