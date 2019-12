I ragazzi del Biella Master in trasferta a Milano per incontrare l'avvocato Iannaccone

L’arte e il diritto. Solitamente si definisce il diritto come un’arte e forse si potrebbe anche parlare del fare arte come di un diritto imprescindibile per l’uomo.

Una premessa particolare questa per introdurre l’incontro che, lunedì 16 dicembre, è avvenuto fra i masterini e l’avvocato Giuseppe Iannaccone.

Per la prima volta i ragazzi del Biella Master si sono recati presso il suo studio legale sito a Milano per avere uno scambio, un dialogo con una persona che risulta essere fra i più importanti professionisti del settore, oltre che, appunto, grande amante del mondo dell’arte. L’avvocato Iannaccone è difatti un importante collezionista, particolarmente appassionato dell’arte figurativa dell’Italia degli anni 30 e della scena contemporanea internazionale.

Quello che è nato come un incontro per conoscere la professione di un avvocato specializzato in diritto commerciale, societario e penale finanziario, è divenuto poi un momento di trasmissione della sua sconfinata passione per l’arte. Lo studio è esso stesso una galleria, dove attualmente sono esposti alcuni dei più importanti artisti del panorama internazionale, da Wangechi Mutu a Kara Walker, da Toyin Ojih Odutola a Schirin Neshat.