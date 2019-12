Al Bona di Biella i cellulari si appendono al muro

Felice iniziativa dell'istituto tecnico commerciale Eugenio Bona di Biella. In questi giorni, in ogni classe, sono stati appesi al muro, vicino alla lavagna, alcuni pannelli di stoffa con 30 taschini numerati in cui gli alunni sono tenuti a riporre il proprio cellulare durante le ore di lezione.

“L’idea è nata a seguito di un Erasmus della dirigente in una scuola olandese nelle cui classi erano presenti i pannelli – spiegano dalla direzione - Questo ha portato la dirigenza e il suo staff ad alcune riflessioni e a verificare come si comportano alcune scuole europee dinanzi alla gestione del cellulare da parte degli studenti. Una questione di stretta attualità. Da settembre ogni nostra aula ha questi pannelli contenitori nei quali gli alunni all’inizio delle lezioni devono riporre il proprio cellulare che può essere consultato durante gli intervalli e ripreso alla fine delle lezioni”.

Ma come è stato accolto il nuovo provvedimento dai ragazzi? “Subito gli alunni hanno dimostrato fastidio, ritenendo difficile il distacco dal proprio telefono. Lo preferivano certamente nelle loro tasche – proseguono - Ora è stato accettato e qualcuno di loro ha compreso che non c’è nessuna intenzione punitiva ma solo quella di abituarli alla corretta gestione del proprio dispositivo”.