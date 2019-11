Intrecci d’Arte, oro in Coppa Italia per Ascoli e Albione

Si è svolto al PalaSport Pala-Yamamay di Busto Arsizio la prima tappa di Coppa Italia Liscio, Ballo da Sala e Liscio Tradizionale per la Federazione Italiana Danza Sportiva, organizzato dal Comitato Regionale Lombardia in collaborazione con la Camera di Commercio attraverso la Varese Sport Commission e grazie al Comune di Busto Arsizio.

La splendida struttura si è trasformata in una grande pista da ballo, oltre un migliaio gli atleti specializzati che si sono esibiti nelle due giornate. Presenti per la loro prima uscita stagionale la coppia formata da Cinzia Albione e Maurizio Ascoli allenati dalla Maestra Federale Cinzia Francesa Gherra della Scuola di Danza Intrecci d’Arte di Biella che, con grande determinazione hanno presentato i nuovi programmi di gara affascinando i giudici per la loro sicurezza e preparazione, con un ottimo punteggio sono saliti sul gradino più alto del podio meritandosi la medaglia d’oro.

Prossimo appuntamento benefico sarà al teatro Sociale di Biella dove si svolgerà il Gran Galà di AISM, gli allievi di Eleonora Prete presenteranno alcune coreografie costruite sui brani in programma della Banda Verdi Città di Biella diretta dal Maestro Massimo Folli, serata ricca di ospiti.