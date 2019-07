Nicole Orlando brilla in Finlandia: sei medaglie d'oro e un argento agli Europei

Immensa Nicole Orlando. L’atleta azzurra di Biella, tesserata per il Team Ability La Marmora, ha appena concluso gli Europei IAADS e ITTADS di atletica leggera in corso di svolgimento a Tampere. A comunicare i suoi risultati la Città di Biella con un post di Facebook: "L’azzurra supera ancora ogni suo record: sono sei medaglie d’oro e un argento. Primo posto nel disco, triathlon, giavellotto, salto in lungo e staffetta 4x400. Argento nel peso. E ancora oro e record del mondo nella staffetta 4x100. A Nicole e al suo allenatore Paolo Averone i complimenti dell’amministrazione e di tutta la città".