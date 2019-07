Tiro con l'arco, oro a squadre Master per gli Arceri Biella

Un grande oro lo ha conquistato il 14 luglio la squadra degli Arceri Biella. Domenica scorsa si è svolto il XVIII Trofeo di Tiro con l'arco degli Arcieri Biella. La gara di Campionato Interregionale valida per le qualificazioni ai Campionati Italiani, si è svolta all'interno del Centro Sportivo CEDAS di Verrone adiacente allo stabilimento FCA, dove gli Arcieri Biella svolgono la loro attività sportiva. Il tempo, il contesto e l'organizzazione sono stati come sempre molto apprezzati da tutti i partecipanti giunti non solo da Piemonte ma anche dalle regioni limitrofe. I nostri atleti hanno combattuto con determinazione sino alla fine riuscendo a portare a casa un prezioso oro a squadre nei Masters Maschili con Clerico Lega e Marega. Individualmente si sono dovuti fermare ai piedi del podio. Da rimarcare nei Masters Femminili l'esordio di Sara Pivaro che alla sua prima esperienza agonistica ha dato filo da torcere raggiungendo anch'essa il IV posto.