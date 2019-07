Salisburgo parla Biellese, oro internazionale per l'Ippon 2 Jacopo Botosso

Il 22 giugno a Salisburgo si sono svolti gli Open d'Austria, importante competizione Internazionale a cui hanno partecipato più di 1000 tra i migliori atleti di associazioni provenienti da tutta l'Europa e le rappresentative nazionali di vari paesi.Jacopo Botosso della Ippon 2 ancora una volta è salito sul gradino più alto del podio conquistando una prestigiosa medaglia d'oro nella categoria Juniores fino a 61 kg.

L'atleta biellese ha superato quattro combattimenti prevalendo nettamente sugli avversari e nell'emozionante finale ha dimostrato determinazione vincendo per 6 a 4 contro il fortissimo karateka austriaco.Nonostante le buone prestazioni di Axel Aglietti, Tommaso Barberis, Alessandro Demargherita e Alessio Durante, non è stato sufficiente per aggiungere medaglie alla compagine laniera guidata dal maestro Feggi.