Incidente stradale a Miami, Germano Bacchetta muore a 32 anni: "Stavi realizzando il tuo sogno"

(Adnkronos) - Dramma a Miami, dove un cittadino italiano di 32 anni è morto a seguito di un incidente stradale. Si tratta di Germano Bacchetta, originario di Celano, in Abruzzo. A darne l'annuncio è stato il sindaco Settimio Santilli.

"Ieri sera purtroppo sono stato raggiunto dalla notizia della morte di Germano Bacchetta, un nostro giovane concittadino che ha perso la vita in un terribile incidente stradale a Miami", si legge sulla pagina Facebook del primo cittadino. "Germano si era trasferito negli Stati Uniti, dove si stava realizzando nel suo ambito lavorativo in maniera brillante, ambiziosa ed entusiasmante. Era pieno di vita e di voglia di fare, ma il destino fatale ha interrotto purtroppo questo suo straordinario e luminoso percorso. Giungano alla famiglia di Germano le più sentite condoglianze", ha concluso.

L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio, lungo Southwest 168th Street, nella zona sud-occidentale della contea di Miami-Dade. Secondo quanto riferito dall'emittente locale Local 10, Germano Bacchetta viaggiava a bordo di una Porsche insieme ad un'altra persona, che si è schiantata contro un palo. Lui è morto sul colpo, mentre l'amico è stato trasferito in gravi condizioni in ospedale. Su quanto successo indaga la Traffic Homicide Unit del Miami-Dade Sheriff's Office. Gli investigatori stanno cercando di stabilire le cause dello schianto e se la velocità abbia avuto un ruolo.