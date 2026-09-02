Report, Piervincenzi e Presutti all'assemblea della redazione: "Incontreremo i colleghi? Qui apposta"

(Adnkronos) -

Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti sono appena arrivati via Teulada, dove sta per cominciare l’incontro-assemblea della redazione di ‘Report’. I due conduttori scelti dall’azienda per condurre la prossima stagione della trasmissione di inchiesta al posto di Sigfrido Ranucci, sono arrivati e si sono diretti velocemente verso i tornelli. Alla domanda dei cronisti se incontreranno i colleghi della redazione, Piervincenzi ha risposto: “Siamo qui apposta” (VIDEO).

“Noi adesso andiamo in Rai per la prima volta per parlare con la direzione. Questo incontro era stato già programmato prima della nomina dei conduttori, per parlare del futuro di Report, cosa che sarebbe dovuta avvenire dunque prima e non adesso. Siamo qui per ascoltare cosa la Rai ci deve dire, noi ribadiamo ciò che abbiamo detto: se vengono nominati questi due conduttori, cioè se la Rai continua per la sua strada noi inviati, e siamo tanti, ci dimetteremo in blocco perché noi dobbiamo garantire l’indipendenza e l’autonomia della trasmissione che è fondamentale per portare avanti le nostre inchieste“, il commento di Giulia Innocenzi, arrivando insieme al gruppo di inviati di ‘Report’ all’incontro.

I due conduttori hanno incontrato ieri in Rai il direttore dell’approfondimento Paolo Corsini. L’incontro è seguito a quello che il direttore Corsini ha avuto nel primo pomeriggio con i due storici inviati della trasmissione, l’esterno Bernardo Iovene e l’interno Giulio Valesini. A quanto apprende l’Adnkronos, si sarebbe trattato di un incontro di “normale amministrazione” nelle interlocuzioni aziendali. Secondo quanto si apprende, la posizione dell’azienda al momento resta ferma: la Rai non avrebbe alcuna intenzione di rivedere la scelta dei conduttori, indicati venerdì scorso. L’incontro di oggi di Paolo Corsini con l’intera redazione del programma potrebbe rappresentare una svolta. Non resta che attendere.