A 91 anni completa il sentiero degli Appalachi: è escursionista più anziano di sempre

(Adnkronos) -

91 anni e non sentirli. Un nonno ultranovantenne è diventato la persona più anziana di sempre ad aver mai completato quello che viene chiamato l'Appalachian Trial, ovvero il sentiero degli Appalachi. Uno dei percorsi escursionistici più lunghi e duri al mondo che è situato lungo la costa orientale degli Stati Uniti, dalla Georgia al Maine attraversando 14 stati americani.

Dale 'Greybeard' Sanders ha fatto segnare un nuovo incredibile record: "Con l'avanzare dell'età, le cose si fanno più difficili fisicamente e non si riesce più a fare quello che può fare un ventunenne", ha dichiarato a People, "Questi limiti sono il motivo per cui sono l'unico novantenne ad aver percorso a piedi l'intero Appalachian Trail". Sanders aveva già battuto per la prima volta il record di escursionista più anziano nel 2017, all'età di 82 anni. In seguito era stato 'superato', nel 2021, da un altro escursionista, MJ 'Nimblewill Nomad' Eberhart, che si era appropriato del primato a 83 anni.

Ora però Sanders ha voluto riprendersi il 'suo' titolo, e per completarlo ci ha messo mesi, visto che l'Appalachian Trail Conservancy si compone di un'escursione completa di tutte le sezioni del sentiero, da percorrere in qualsiasi ordine entro un anno. Ed è esattamente ciò che ha fatto Sanders: "Mia moglie non voleva che stessi via per un anno, quindi l'ho fatto per sei mesi, poi sono tornato a casa per l'inverno e infine sono ripartito per finire il lavoro", ha raccontato.

L'ultimo tratto verso la vetta del Katahdin, con un dislivello di 1.585 metri, si è rivelato il più estenuante, tanto che a circa 300 metri dalla cima, Sanders è caduto sulle rocce e ha avvertito un dolore lancinante alla coscia e al ginocchio destro: "È stata un'esperienza terribile. Ero lì sdraiato sulle rocce, non riuscivo né a salire né a scendere", ha ricordato Sanders, "Dio dev'essere stato con me perché sono in ottima forma, il dolore ha iniziato ad attenuarsi dopo circa 30 minuti e sono riuscito a raggiungere la cima".

Originario del Kentucky e ora residente nel Tennessee, Sanders attribuisce la sua capacità di mantenersi in forma al suo stile di vita attivo. L'uomo ha già un Guinness World Record attivo, essendo stato riconosciuto come la persona più anziana ad aver completato un'escursione da un lato all'altro del Grand Canyon (andata e ritorno), un'impresa che ha portato a termine all'età di 87 anni. Un record che spera di battere ancora: "Detengo già quel record, ma voglio alzare il limite di età a 91 anni".