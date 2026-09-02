CDO Piemonte riparte da Bolle di Malto: un momento di incontro, impresa e inclusione sociale

Dopo la pausa estiva, Cdo Piemonte inaugura il nuovo anno sociale invitando tutti a partecipare a Bolle di Malto, la manifestazione che si terrà venerdì 4 settembre in Piazza Martiri della Libertà a Biella, nell'ambito dell'XI edizione del più grande evento nazionale dedicato alla birra artigianale e primo Salone italiano della Birra, ideato e promosso dall'associazione Cortocircuito, realtà associata a Cdo Piemonte.

L'appuntamento rappresenta un'occasione per imprenditori, professionisti, collaboratori e associati di ritrovarsi dopo l'estate, condividere esperienze e rilanciare relazioni e progettualità in un contesto informale e conviviale.

Tra i momenti più significativi della giornata vi sarà la presentazione di TUTTI'S - Storie che si assaporano, il food truck nato dalla collaborazione tra Cortocircuito, Cooperativa Sociale Orso Blu, con la consulenza di Mosca1916 e la partecipazione e promozione di tante altre realtà del territorio. Il progetto punta a valorizzare le eccellenze locali e favorire l'inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio, coniugando impresa, territorio e inclusione sociale.

Il programma prevede il ritrovo a partire dalle ore 18.00 in Piazza Martiri della Libertà per la presentazione del progetto TUTTI'S, la visita al Salone Italiano della Birra o la possibilità di partecipare agli incontri in programma, tra cui quello con l'imprenditore Gianfranco Santero di 958 .

«TUTTI'S rappresenta un esempio concreto di come l'impresa possa essere uno strumento di inclusione e valorizzazione delle persone. Quando soggetti diversi, profit e non profit, collaborano attorno a un obiettivo comune, si generano opportunità che hanno un impatto reale sul territorio e sulla vita delle persone. Questo progetto racconta bene il modo di fare impresa che ci interessa promuovere: capace di creare valore economico e, allo stesso tempo, valore sociale», afferma Raffaele Abbattista, Presidente dell'Associazione Cortocircuito e ideatore di Bolle di Malto.

L’appuntamento è poi per tutti alle ore 20.00 per la cena conviviale riservata ai partecipanti nell’area privé a fianco del palco, con prenotazione obbligatoria entro il 2 settembre 2026.

«Ripartire insieme da un evento come Bolle di Malto significa riaffermare il valore delle relazioni che sono alla base della nostra associazione. In un tempo in cui le imprese affrontano sfide sempre più complesse, creare occasioni di incontro, dialogo e collaborazione è fondamentale per generare sviluppo e costruire comunità imprenditoriali capaci di sostenersi reciprocamente. Siamo particolarmente lieti di farlo a Biella, grazie all'iniziativa di nostri associati che hanno saputo trasformare una visione in un evento di rilevanza nazionale», dichiara Felice Vai, Presidente di Cdo Piemonte.

L'iniziativa segna il primo appuntamento associativo dopo la pausa estiva e vuole essere un momento di rilancio delle attività, delle relazioni e dei progetti che accompagneranno il nuovo anno sociale di Cdo Piemonte. Per chi vuole può essere anche un’occasione per approfittare di tutte le iniziative previste nel week end. Per scoprire tutto il programma clicca qui.

Informazioni evento

Data: 4 settembre 2026 dalle ore 18 – Cena ore 20

Luogo: Piazza Martiri della Libertà, Biella

Evento: XI edizione di Bolle di Malto

Prenotazione obbligatoria a questo link entro il 02/09/2026

Contributo di partecipazione: 35€