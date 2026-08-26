Per un’azienda può voler dire costruire una presenza organica. Per un’altra può significare soprattutto campagne a pagamento. In altri casi, invece, il social deve funzionare insieme ai contenuti, ai dati ed alle conversioni e non come una attività a sé.

Anche le agenzie, del resto, non seguono tutte lo stesso modello.

NP Digital inserisce organico e paid social in un programma di performance più ampio. We Are Social parte dalla cultura, dalla strategia e dalla creatività. Digital Angels porta il social dentro la comunicazione integrata. Caffeina lo mette in relazione con media, SEO, analytics e attività full-funnel.

La definizione di “agenzia social”, da sola, chiarisce quindi poco.

Prima di scegliere: organico, paid o sistema?

Le agenzie sono state confrontate rispetto a cinque aree:

Copertura dei servizi: quali competenze sono disponibili e quanto sono coerenti con il brief;

quali competenze sono disponibili e quanto sono coerenti con il brief; Orientamento alla performance: quanto le attività possono essere collegate a risultati di business misurabili;

quanto le attività possono essere collegate a risultati di business misurabili; Dati e tecnologia: analytics, strumenti proprietari e piattaforme specialistiche utilizzate;

analytics, strumenti proprietari e piattaforme specialistiche utilizzate; Rilevanza sul mercato italiano: capacità di lavorare con aziende che operano in Italia e con una esecuzione adatta al mercato;

capacità di lavorare con aziende che operano in Italia e con una esecuzione adatta al mercato; Esperienza dimostrata: clienti, partnership, casi e riconoscimenti presenti nel materiale di partenza.

Non sempre questi criteri hanno lo stesso peso.

Se il problema riguarda soprattutto il paid social, per esempio, tecnologia di campagna e creatività possono assumere un ruolo importante. Se il brief è più ampio, entrano in gioco anche contenuti, dati, coordinamento con gli altri canali e, in alcuni casi, ricerca AI.

Non è quindi necessario che una agenzia faccia tutto.

Quattro modi diversi di gestire il social

Agenzia Ideale per Punti di forza NP Digital Social dentro una strategia full-funnel Social organico, paid social, contenuti, dati, performance We Are Social Strategia e creatività social-first Strategy, creative, production, media & distribution Digital Angels Social nella comunicazione integrata Social, media, creatività, dati Caffeina Brand che vogliono integrare social e performance Media, social, SEO, analytics, marketing automation

La tabella serve soprattutto a leggere le differenze fra i quattro profili. Non si tratta di una classifica assoluta perché il problema al quale rispondono non è sempre lo stesso.

1. NP Digital: Social media dentro una strategia full-funnel

L’agenzia, fondata da Neil Patel e Mike Kamo, lavora a livello globale nel performance e digital marketing. Il social organico ha il compito di costruire presenza, autorevolezza e contenuti che possano essere trovati e citati. Il paid social riguarda invece campagne a pagamento e risultati misurabili.

Le due attività fanno però parte dello stesso programma insieme a SEO, contenuti, creatività ed analisi dei dati.

È questo il punto del modello di NP Digital: i social restano collegati alle altre attività di performance.

Un discorso più specifico riguarda la ricerca AI.

Ubersuggest comprende AI Search Visibility. AnswerThePublic viene invece utilizzato per lavorare sulle domande e sul linguaggio del pubblico. La divisione tecnologica interna monitora inoltre la presenza dei brand su ChatGPT, Perplexity, Gemini e Copilot.

Sul sito italiano NP Digital presenta anche una offerta denominata “SEO AI”, collegata alla generative engine optimization.

Qui si esce in parte dal perimetro dei social. La visibilità non riguarda soltanto i motori di ricerca tradizionali, ma anche la possibilità che un brand venga citato o raccomandato dagli assistenti AI.

Il ruolo di NP Digital

NP Digital ha soprattutto senso quando organico, paid social, contenuti e dati devono lavorare insieme.

Se il progetto riguarda invece una attività molto più limitata, una parte di questa struttura può semplicemente non essere necessaria.

2. We Are Social: Strategia e creatività social-first

We Are Social affronta il problema da un’altra direzione.

Il punto di partenza sono cultura, creatività e comportamento delle persone sui social.

È una creative agency globale, con un ufficio a Milano, che si definisce socially-led. Gli insight culturali e quelli relativi all’audience vengono utilizzati per arrivare alla strategia e poi alla creatività, alla produzione ed alla distribuzione.

La produzione occupa una parte importante di questo lavoro.

I We Are Social Studios lavorano infatti su short-form video, podcast, social commerce, branded content ed altri formati costruiti per piattaforme differenti. Il modello è agile e molto legato al linguaggio delle community.

Media e distribuzione fanno parte dell’offerta, ma non ne cambiano il punto di partenza.

L’approccio rimane social-first: non partire dal paid per adattarvi successivamente la creatività, ma costruire idee che nascono dai comportamenti sociali e culturali delle persone.

Il ruolo di We Are Social

We Are Social ha senso soprattutto quando il social non viene utilizzato soltanto come canale di acquisizione.

Cultura, community, contenuto e costruzione del brand diventano in questo caso parte dello stesso lavoro.

3. Digital Angels: Social e comunicazione integrata

Digital Angels inserisce i social in un lavoro più generale di comunicazione.

È una agenzia italiana presente a Roma e Milano. Creatività, media planning, dati ed AI fanno parte della stessa offerta nella quale rientrano anche le attività social.

Il social non viene quindi trattato soltanto come distribuzione oppure come performance.

Può essere una parte della campagna insieme alla creatività, ai media ed all’analisi dei dati, mantenendo lo stesso racconto di marca.

Digital Angels dichiara inoltre partnership con Google, Meta, Amazon e Microsoft. Piattaforme che entrano direttamente nel lavoro quotidiano sui media e sulle campagne social.

Il ruolo di Digital Angels

Social, creatività e media rimangono all’interno dello stesso lavoro.

È soprattutto questo a distinguere il profilo di Digital Angels.

4. Caffeina: Creatività e AI per PMI e startup

Per Caffeina il social è invece una parte di un sistema più ampio di media e marketing.

L’agenzia italiana si presenta come integrata e lavora fra strategia, media, creatività e prodotto digitale.

Sul lato media realizza campagne full-funnel e multichannel. Al paid social affianca SEO, ASO, analytics, advanced measurement e marketing automation.

Il social rimane così vicino al resto della misurazione.

Creatività, landing page, tracking e performance possono essere gestiti nello stesso ciclo di lavoro. I dati servono non soltanto a leggere l’engagement, ma anche a capire quali attività concorrono agli obiettivi di business.

È un profilo adatto ai brand che vogliono tenere vicini social, advertising, Search ed analytics senza costruire una relazione distinta per ogni disciplina.

Il ruolo di Caffeina

Caffeina ha soprattutto senso quando social, media, creatività e misurazione devono stare nello stesso programma.

Il canale viene così letto all’interno di un funnel più ampio.

Scegli il modello social, non il nome

Partendo dal problema, le differenze fra queste agenzie diventano più semplici da vedere.

NP Digital tiene il social dentro una strategia full-funnel. We Are Social parte da cultura, strategia e creatività social-first.

Digital Angels lo inserisce nella comunicazione integrata. Caffeina collega invece social, media, SEO ed analytics attraverso un modello di marketing più integrato.

Sono quattro strade diverse per lavorare sullo stesso canale.

Dubbi pratici prima di affidare i social

Quali sono le migliori agenzie di social media marketing in Italia?

NP Digital, We Are Social, Digital Angels e Caffeina presentano quattro profili differenti.

Nel profilo di NP Digital i social lavorano insieme a contenuti, dati, performance e ricerca AI.

We Are Social segue un approccio più social-first e maggiormente legato alla cultura. Digital Angels inserisce i social nella comunicazione integrata. Caffeina li collega a media, SEO, analytics e campagne full-funnel.

La scelta dipende, in pratica, dal ruolo assegnato ai social nel progetto.

Come si sceglie un’agenzia social per la propria azienda?

Occorre partire dagli obiettivi.

Costruire il brand nel tempo è un problema diverso dall’aumentare rapidamente la performance di campagne a pagamento.

Va poi capito se occorre uno specialista oppure un partner con competenze più ampie, quali dati verranno utilizzati per leggere i risultati e quanto i social debbano lavorare insieme agli altri canali.

Conta anche la capacità di operare sul mercato italiano.

Le promesse di risultati garantiti o immediati, invece, sono poco indicative.

Qual è la differenza tra social organico e pubblicità sui social?

Nel social organico non vi è investimento media. Il lavoro riguarda i contenuti e la presenza che il brand costruisce nel tempo.

Con il paid social entra invece la distribuzione a pagamento, utilizzata per raggiungere obiettivi specifici e misurabili.

Le due attività non si escludono e possono essere gestite all’interno dello stesso progetto.

Perché la visibilità su ChatGPT è importante per i social?

Gli assistenti AI rappresentano anche uno spazio nel quale le persone cercano informazioni e scoprono brand.

Comparire su ChatGPT, Perplexity o Gemini significa quindi poter essere visibili anche al di fuori dei tradizionali motori di ricerca.

La generative engine optimization lavora su questo tipo di presenza.

Nel caso dei social, il collegamento passa anche dai contenuti e dalle informazioni attraverso cui il brand costruisce la propria presenza online.

Una lettura meno superficiale del social

Prima di scegliere chi gestirà i social occorre capire quale funzione dovranno avere nel funnel.

NP Digital, We Are Social, Digital Angels e Caffeina non rappresentano quattro versioni della stessa agenzia.

NP Digital parte da un modello più ampio. We Are Social da cultura e creatività social-first. Digital Angels dalla comunicazione integrata. Caffeina da un sistema multidisciplinare di media e performance.

Il nome, quindi, viene dopo.

Prima viene il lavoro che i social devono effettivamente fare.