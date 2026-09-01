Pubblicità e dissonanza cognitiva: quando qualcosa non convince

Un’immagine elegante associata a un prezzo eccessivamente basso, un colore aggressivo scelto per un prodotto delicato o una fotografia generata dall’intelligenza artificiale che cerca, senza riuscirci, di sembrare autentica. Anche quando non individuiamo subito l’errore, percepiamo che qualcosa nel messaggio pubblicitario non torna.

È il fenomeno della dissonanza cognitiva: il disagio provocato dall’incoerenza fra testo, immagini, colori, tono di voce e promessa commerciale.

Un contrasto può essere una scelta creativa efficace, ma soltanto se è intenzionale e coerente con l’identità del brand.

Nel nuovo approfondimento, Atlantide analizza perché la coerenza rende la comunicazione più credibile e rafforza il rapporto con il consumatore.

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