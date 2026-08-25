Dal Nord Ovest - Incendia un albero, nei guai un 15enne incastrato dalle telecamere

Ha appena 15 anni il giovanissimo responsabile dell'atto vandalico che, nella tarda serata di venerdì scorso, ha provocato la distruzione di uno degli alberi di piazza della Rimembranza a Montanaro, a pochissima distanza dal monumento ai Caduti. Un gesto sconsiderato che ha sfregiato uno dei luoghi simbolo della comunità canavesana.

I Carabinieri della stazione locale sono riusciti a chiudere il cerchio attorno al minore nell'arco di appena ventiquattr'ore. A dare la svolta decisiva all'attività investigativa sono stati i filmati dell'impianto di videosorveglianza comunale situato nella piazza, le cui immagini hanno immortalato chiaramente le fasi dell'innesco.

Stando a quanto ricostruito finora dagli inquirenti, il ragazzino avrebbe appiccato il fuoco in completa autonomia, senza la complicità di altri coetanei. Le fiamme hanno avvolto rapidamente la pianta, riducendola in cenere prima che si potesse evitare il peggio per la vegetazione circostante.

Identificato e condotto in caserma, il 15enne dovrà ora rispondere formalmente del reato di danneggiamento di beni pubblici davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino.