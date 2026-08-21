Dal Nord-ovest (TO), colpo fallito alla Gran Madre: incastrato da un testimone

Un furto ai danni di un corriere è stato sventato nel giro di pochi minuti grazie alla segnalazione di un residente e alla pronta reazione della vittima. L'intervento degli agenti del Commissariato “Borgo Po” di Torino ha portato all'arresto di un 36enne colombiano per furto aggravato e alla denuncia a piede libero di due sue connazionali, di 38 e 57 anni, per concorso nel reato.

L'episodio è avvenuto in piazza Gran Madre di Dio, dove l'uomo ha approfittato della momentanea assenza del conducente di un furgone per le consegne per introdursi nell'abitacolo e impossessarsi di un marsupio contenente contanti, carte di credito e documenti. La scena è stata notata da un residente affacciato al balcone, che ha richiamato l'attenzione del corriere indicandogli l'uomo mentre si allontanava verso un'auto con targa straniera, sulla quale si trovavano le due donne.

Il blocco dell'auto e le ricerche nelle vie limitrofe

Il corriere si è messo alla ricerca del veicolo, riuscendo a intercettarlo e a sbarrargli la strada. A quel punto il 36enne è sceso dal mezzo ed è fuggito a piedi, cercando di nascondersi nelle vie adiacenti. Poco dopo sono sopraggiunti i poliziotti, inviati dalla Centrale Operativa: gli agenti hanno prima bloccato la vettura con a bordo le due presunte complici, quindi hanno perlustrato la zona, rintracciando l'uomo mentre tentava di nascondersi tra le auto parcheggiate.

Il materiale sequestrato e la restituzione del maltolto

La perquisizione dell'automobile utilizzata per la fuga ha permesso di recuperare arnesi atti allo scasso, guanti da lavoro, una borsa schermata e un dispositivo frangivetro, oltre a telefoni cellulari e occhiali da sole ritenuti di provenienza illecita. In seguito, grazie alle indicazioni fornite dalla vittima, gli agenti hanno controllato l'area circostante e ritrovato il marsupio con tutti gli effetti personali, poi riconsegnati al proprietario.