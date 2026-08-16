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Ultim'ora | 16 agosto 2026, 08:58

Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 3.7 a Fosdinovo

Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 3.7 a Fosdinovo

(Adnkronos) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3,7 è stata registrata in Toscana stamani alle ore 5.49 dall'Ingv. L'epicentro è stato localizzato in Lunigiana, a circa 2 chilometri da Fosdinovo (Massa) e a una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata avvertita in tutta la Lunigiana, nella provincia di Massa‑Carrara, ma anche in Versilia e nel territorio lucchese. 

Negli ultimi giorni la Toscana era già stata interessata da vari eventi sismici di magnitudo compresa fra 2 e 4: la prima nel Pisano – con una scossa più forte il 4 agosto, di magnitudo 4.3 – poi un altro terremoto di 3.7 era stato registrato quattro giorni fa, il 12 agosto. 

 

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