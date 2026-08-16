Europei di nuoto, oggi ultima giornata: orari, programma e dove vederli in tv (in chiaro)

(Adnkronos) - Ultima giornata di gare agli Europei di nuoto di Parigi. Oggi, domenica 16 agosto, l'Italia torna in vasca a caccia di nuove medaglie dopo le quattro di ieri, quando Martinenghi ha conquistato l'oro nella rana, Cerasuolo e Gastaldi l'argento, rispettivamente nella rana e nei 200 misti, e Curtis il bronzo nei 50 stile libero con tanto di record italiano. Oggi invece occhi puntati su Thomas Ceccon e Simona Quadarella.

Il programma degli Europei di nuoto di Parigi:

9.30 Batterie 400m stile libero donne (Simona Quadarella, Bianca Nannucci)

9.55 Batterie 400m stile libero uomini (Luca De Tullio, Marco De Tullio, Davide Marchello, Alessandro Ragaini)

10.36 Batterie staffetta 4x100m misti donne (Italia)

10.49 Batterie staffetta 4x100m misti uomini (Italia)

18.30 Finale 50m stile libero uomini (Guatti)

18.35 Finale 50m rana donne (Pilato)

18.40 Finale 200m misti uomini (Razzetti)

18.47 Finale 200m farfalla donne (Borrelli)

19.06 Finale 100m dorso uomini (Ceccon)

19.12 Finale 400m stile libero donne

19.21 Finale 400m stile libero uomini

20.02 Finale staffetta 4x100m misti donne

20.11 Finale staffetta 4x100m misti uomini

Le gare di oggi agli Europei di nuoto saranno visibili in diretta su Rai 2 Hd, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (206). La rassegna sarà visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW ed European Aquatics Tv.