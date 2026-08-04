Dal Nord Ovest - Maxi-piantagione di marijuana, oltre 700 chili di droga: cinque in manette

Maxi-operazione antidroga dei Carabinieri nel Torinese: nelle ultime 24 ore sono state arrestate sette persone, cinque a Cumiana e due a Bardonecchia. Nel primo caso è stato l’acume investigativo di due militari della locale Stazione nel Pinerolese a portare al risultato. Il 29 luglio scorso la coppia di Carabinieri liberi dal servizio, passando in una zona periferica del loro comune, hanno avvertito un persistente odore di marijuana: da qui sono scattate le verifiche, insieme ai colleghi.

I sospetti si sono rivelati fondati e poche ore dopo è scattato il blitz: gli investigatori hanno individuato e sequestrato un’estesa piantagione dotata di quattro serre all’interno delle quali vi erano 15 kg di infiorescenze di marijuana essiccata e già suddivisa in contenitori, 1600 piante poste in essicazione per un peso totale di circa 700 chili e vari strumenti per la coltivazione e il confezionamento della sostanza. Inoltre, nel corso della perquisizione, è stata trovata e sequestrata una carabina 357 magnum risultata rubata una decina d’anni prima nel Canavese.

Nelle maglie della giustizia sono cadute cinque persone: un sessantenne del luogo, proprietario dell’area di coltivazione, e altri quattro complici (un venticinquenne ed un cinquantenne entrambi torinesi e due albanesi di 44 e 46 anni). La Procura di Torino, che coordina le indagini, ha disposto l’arresto ed il carcere per tutti i componenti del gruppo con l'accusa di “coltivazione di sostanze stupefacenti in concorso, ricettazione e detenzione abusiva di armi”.

Lo stesso giorno nel corso della mattinata a Bardonecchia , nel piazzale del traforo del Fréjus, un’altra coppia è finita in manette sempre per reati legati agli stupefacenti. I Carabinieri, durante un controllo di routine, hanno fermato un’auto con targa spagnola: il conducente, un quarantenne di origine romena, è apparso molto nervoso. I militari dell’Arma hanno perquisito l’autovettura ed hanno trovato e sequestrato 3,345 kg. di cocaina, suddivisa in panetti.

Il tutto è stato sequestrato mentre per l’uomo e la donna che lo accompagnava sono scattate le manete. Anche in questo caso la Procura di Torino ha disposto l’arresto ed carcere con l'accusa di produzione, traffico e detenzione illecite di sostanze stupefacenti.