Dal Nord Ovest - Uomo investito da un treno a Trofarello: circolazione via binari sospesa

Uomo investito da un treno a Trofarello. I sanitari del 118 sono intervenuti in via Torino, all'altezza di un passaggio a livello, per soccorrere la persona fortunatamente viva. Dopo le prime cure del caso, l'equipe del servizio regionale di elisoccorso lo ha trasportato all'ospedale CTO.

Per consentire l'intervento dei medici, oltre che gli accertamenti delle forze dell'ordine e dell'Autorità Giudiziaria, la circolazione via binari sulla linea SFM1 Rivarolo-Chieri è sospesa. Al momento sono stati cancellati i Regionali 26008 per Rivarolo delle 8.31 e il 26110, sempre da Rivarolo, delle 8.30. Altri convogli potranno subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni.