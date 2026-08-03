Dal Nord Ovest - Rapina un nonno all'uscita da scuola del nipotino: arrestato

Dopo due mesi di indagini, in manette un marocchino accusato di aver rapinato un nonno all'uscita da scuola del nipotino. La vicenda risale infatti allo scorso 3° giugno, quando l'anziano era andato a prendere il bimbo dopo la materna: il malvivente aveva individuato la coppia e l'aveva seguita per un tratto di strada a bordo del monopattino.

In via Tripoli l'extracomunitario ha afferrato poi da dietro il pensionato, facendolo cadere malamente a terra, per poi strappargli la catenina d'oro. Dopo aver rubato la collanina, lo straniero si è dato velocemente alla fuga a bordo del mezzo elettrico, facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini della Squadra Mobile di Torino, avviate subito dopo il furto, hanno portato all’identificazione dell’uomo che è stato rintracciato in via Baltea nel quartiere Barriera Milano. Il marocchino è stato portato in carcere con l'accusa rapina aggravata e lesioni aggravate.