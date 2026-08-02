Dal Nord Ovest - Scontro fatale tra auto e moto: perde la vita un uomo

Un tranquillo pomeriggio d'estate si è trasformato in dramma sulle strade della Val di Susa. Intorno alle 15.30 di oggi, un gravissimo incidente si è verificato a Bussoleno, lungo la strada provinciale 24, all'altezza del Ponte Vernetto.

Il violento impatto ha coinvolto un'automobile e una motocicletta, lasciando sull'asfalto conseguenze irreparabili. L'emergenza è scattata immediatamente. Sul posto sono giunte a sirene spiegate diverse ambulanze del 118 di Azienda Zero, supportate dall'intervento tempestivo del Servizio Regionale di Elisoccorso, che ha fatto alzare in volo ben due elicotteri decollati dalle basi di Torino e Cuneo.

I sanitari hanno ingaggiato una disperata lotta contro il tempo per salvare la vita del motociclista, un uomo di 52 anni. Hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma i traumi riportati nello schianto si sono rivelati purtroppo fatali. L'uomo è deceduto sul posto, rendendo vano ogni sforzo dell'equipe medica.

Nel medesimo drammatico frangente, i soccorritori si sono concentrati sulla passeggera della due ruote, una donna di 51 anni che viaggiava sulla stessa moto della vittima. Dopo essere stata faticosamente stabilizzata sul luogo dell'incidente, la cinquantunenne è stata caricata a bordo dell'elicottero e trasferita d'urgenza all'ospedale Cto di Torino.

Le sue condizioni cliniche sono state giudicate particolarmente critiche, tanto da richiederne l'accettazione in codice rosso a causa dei molteplici e severi traumi riportati nell'impatto. Le forze dell'ordine sono ora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia e accertare le eventuali responsabilità di questo ennesimo schianto mortale.