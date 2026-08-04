Viabilità, esodo estivo: le previsioni del traffico per il mese di agosto

Con l’inizio del mese di agosto 2026 è previsto un significativo incremento dei volumi di traffico sull’intera rete viaria nazionale, in concomitanza con le partenze per le vacanze estive. Lo rende noto la Polizia di Stato sul proprio sito web.

Le prime due settimane del mese saranno caratterizzate dai maggiori flussi di traffico diretti verso le principali località turistiche, con un’intensificazione della circolazione. In particolare, le fasce orarie mattutine di sabato 8 agosto, contrassegnate dal bollino nero, rappresenteranno i momenti di massima criticità.

Per fornire ai cittadini informazioni utili per favorire partenze consapevoli e per aumentarne la sicurezza, Viabilità Italia, che monitorerà costantemente le condizioni di percorribilità della rete viaria di interesse nazionale, ha messo a disposizione documenti consultabili sul sito internet www.poliziadistato.it, tra cui il calendario con i bollini di traffico con indicazione delle fasce orarie di divieto di circolazione per i veicoli di portata superiore alle 7.5 t.

Gli enti proprietari e concessionari stradali provvederanno comunque a rimuovere i cantieri di lavoro temporanei e adotteranno tutte le misure necessarie per minimizzare l’impatto sulla circolazione di quelli inamovibili.

Come informarsi sulle condizioni del traffico

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I.. Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148.

Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili sui diversi canali attivati dalle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.).

Ulteriori informazioni sono riportate anche su www.aiscat.it.

In merito agli spostamenti in treno, si evidenzia che nel periodo estivo e fino al 30 settembre 2026 sono in programma una serie di lavori sull’intera rete ferroviaria nazionale, già inseriti nel più ampio programma di potenziamento e ammodernamento della rete previsto dal PNRR.

Tali interventi, indispensabili per l’efficientamento e la modernizzazione dell’intero sistema ferroviario, interessano in particolare le tratte dell’Alta Velocità e i principali nodi di scambio.

Le lavorazioni in argomento potrebbero comportare una riduzione dell’offerta commerciale e l’allungamento dei tempi di viaggio, con possibili ricadute sul regolare andamento della circolazione ferroviaria.

Pertanto, per limitare eventuali disagi, si consiglia ai viaggiatori di prestare attenzione agli annunci audio/video in stazione e alla pubblicazione di notizie aggiornate mediante il sito internet Infomobilità di Trenitalia.

Inviti alla prudenza

Si richiama l’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme di comportamento stradale.

In particolare, prima di partire: verificare l'efficienza del veicolo; sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l'autovettura; individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali; evitare pasti abbondanti e alcool; essere sufficientemente riposati; tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico, non potendosi escludere locali disagi o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti.

Durante il viaggio: tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche posteriori; utilizzare per i bambini gli appositi "seggiolini"; non distrarsi durante la guida (con il telefonino, la radio, la sigaretta, ecc.). fare soste frequenti; moderare la velocità; mantenere la distanza di sicurezza; usare prudenza nei sorpassi; non impegnare mai la corsia di emergenza; sulle autostrade a tre corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia, a destra.

Attività di controllo e di assistenza agli utenti

Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri incrementeranno il numero delle pattuglie, anche motomontate, che nelle giornate maggiormente interessate dagli spostamenti vigileranno lungo la viabilità autostradale ed extraurbana principale, anche con il sorvolo dei rispettivi mezzi aerei.

Per un’efficace azione di contrasto della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, sarà intensificata l’attività di controllo lungo gli itinerari di collegamento con le destinazioni di interesse turistico, con utilizzo sistematico, anche nelle ore notturne, di etilometri e precursori.

Saranno intensificati i controlli ai veicoli commerciali e ai veicoli per il trasporto collettivo di persone, in funzione di tutela della sicurezza stradale, nonché per il rispetto dei limiti di velocità, particolarmente in prossimità delle aree di cantiere inamovibili, delle regole sul sorpasso e dell’uso corretto delle corsie di emergenza.

Particolare riguardo sarà posto al contrasto della microcriminalità nelle aree di servizio e di parcheggio autostradali. Gli enti proprietari e concessionari stradali potenzieranno i presidi per l’assistenza ai viaggiatori, per garantire la massima sicurezza e le migliori condizioni di circolazione.