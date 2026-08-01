Auto contro un palo a Occhieppo Inferiore, accertamenti in corso

Incidente stradale nella mattinata di oggi a Occhieppo Inferiore, dove un’autovettura è finita contro un palo.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia locale di Occhieppo, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari. La dinamica del sinistro non è ancora stata chiarita, ma secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi di un incidente autonomo, forse avvenuto in seguito alla perdita di controllo del mezzo.

Al momento non sono note le condizioni del conducente, ma seguiranno aggiornamenti in merito.