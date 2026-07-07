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Video | 07 luglio 2026, 13:11

Trieste, segue le indicazioni del navigatore e resta incastrato nel sottopassaggio

Trieste, segue le indicazioni del navigatore e resta incastrato nel sottopassaggio

(Adnkronos) - Ha seguito ciecamente le indicazioni del navigatore delll'auto e si è ritrovato con la roulotte incastrata nel sottopasso. La disavventura è capitata a un turista straniero che ieri pomeriggio a Trieste ha imboccato il sottopasso di via di Montebello, senza più riuscire a uscirne. A trarlo d'impaccio sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Trieste che per tirare fuori la roulotte hanno prima sgonfiato le gomme del caravan per abbassarne l'altezza e poi l'hanno estratta dal sottopassaggio usando un argano manuale a fune. Una volta estratta la roulotte dal basso tunnel, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il pannello solare montato sul tetto della roulotte che aveva contribuito a farne aumentare l'altezza e a impedirne il passaggio. 

 

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