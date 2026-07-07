Tumori: Piccolo (Gilead), 'la sfida di innovare, più di 30 studi in 100 centri italiani'

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(Adnkronos) - "Il nostro impegno è quello di contribuire a migliorare la qualità di vita delle pazienti e, insieme agli altri protagonisti del sistema salute - comunità scientifica, clinici, istituzioni, ma anche e soprattutto le associazioni pazienti - rendere disponibili le terapie il prima possibile. Cinque anni fa Gilead ha accettato la sfida di entrare nel mondo dell'oncologia solida e oggi possiamo dire di aver cambiato la vita delle persone affette da carcinoma mammario metastatico. La sfida è continuare ad innovare: tramite la ricerca clinica e con il coinvolgimento di centri italiani. Abbiamo all'attivo più di 30 studi clinici in oltre 100 centri italiani, l'ambizione è toccare quota 20 nuove indicazioni oncologiche entro il 2030". Lo ha detto Carmen Piccolo, direttore medico di Gilead Sciences Italia, in occasione dell'evento 'Due di Noi. Dialoghi sul tumore al seno metastatico', iniziativa ospitata nell'ambito del Roma Summer Fest. Si tratta della campagna di sensibilizzazione di Gilead Sciences con Europa Donna Italia che accende i riflettori sul tumore al seno metastatico attraverso dei dialoghi con pazienti, esponenti del mondo della ricerca e istituzioni.