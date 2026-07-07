Tumori: seno metastatico, Punzo (Europa Donna) 'con farmaci innovativi paziente può pensare a futuro'

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(Adnkronos) - La diagnosi di tumore al seno metastatico "fino a qualche anno fa significava non avere più speranza. Ora, invece, c'è un obiettivo grande: guadagnare tempo e poter avere a disposizione sempre più farmaci innovativi che garantiscono una migliore qualità della vita, la possibilità per i pazienti di stare meglio e poter avere una progettualità e un futuro". Così Mariagrazia Punzo, delegata per il Lazio di Europa Donna Italia, nell'ambito del Roma Summer Fest, all'incontro 'Due di noi. Dialoghi sul tumore al seno metastatico', tappa della campagna di sensibilizzazione di Gilead Sciences con l'Associazione, dedicata al tumore al seno metastatico, lanciata a Milano in occasione delle Olimpiadi invernali.