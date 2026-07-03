Ad Ancona i Palinsesti Rai, tra conferme, novità e possibili sorprese

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(Adnkronos) - Presentati i palinsesti Rai della stagione autunno inverno 2026-2027. Fra tante conferme, da 'Affari Tuoi' a 'Ballando con le Stelle' passando per 'The Voice', sono diverse anche le novità della stagione. Salvo Sottile raccoglie il testimone di Milo Infante a 'Ore 14', Eleonora a Daniele debutta in prima serata su Rai3, Roberto Benigni celebra San Francesco con un evento speciale. Diversi anche i nodi irrisolti: ancora vacante la conduzione di 'Chi l'ha visto', mentre ha destato curiosità l'apertura dell'ad Rossi a un eventuale rientro di Amadeus se ci sarà un progetto serio.