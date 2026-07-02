Malattie rare: Russo (Aifa), '17 mln per studi su terapie avanzate, cellulari e geniche'

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(Adnkronos) - "Un elemento importante collegato alla gestione delle malattie rare è la recente approvazione del bando per la ricerca sulle malattie rare", nello specifico il bando ricerca indipendente Aifa 2025, "che ha portato a finanziare studi per 17,5 milioni di euro. Si tratta di studi clinici, anche di fase clinica precoce, relativi a terapie avanzate, terapie cellulari e terapie geniche per malattie rare". Così Pierluigi Russo, direttore tecnico scientifico Aifa - Agenzia italiana del farmaco, in occasione dell'evento promosso da Uniamo - Federazione italiana malattie rare a Roma per la presentazione del XII Rapporto MonitoRare.