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Video | 01 luglio 2026, 19:18

Malago: "la sostenibilità' di Conte e Maldini? Non mi sono posto il problema"

Malago: &quot;la sostenibilità' di Conte e Maldini? Non mi sono posto il problema&quot;

(Adnkronos) - “La sostenibilità di Maldini dt e Conte ct? Non mi sono posto il problema. Devo chiudere ma non è detto ci sia questa direzione. Ci sono molte variabili che incidono e consiglio di non battere una sola pista. Date entro le quali si può chiudere? Nell’arco di una settimana è tutto chiuso. Poi c’è anche il discorso del team manager e del direttore tecnico. Sono diverse le cose da sistemare”. Lo ha detto il presidente della Figc Giovanni Malagò in conferenza stampa post Consiglio federale sulle scelte del commissario tecnico e del direttore tecnico. 

 

 

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