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Ultim'ora | 27 giugno 2026, 15:44

MotoGp, Fernandez vince gara sprint ad Assen. Ogura e Di Giannantonio sul podio

MotoGp, Fernandez vince gara sprint ad Assen. Ogura e Di Giannantonio sul podio

(Adnkronos) - La Trackhouse domina la gara sprint di oggi, sabato 27 giugno, ad Assen con una doppietta da incorniciare, firmata da Raul Fernandez e Ai Ogura. Sul terzo gradino del podio chiude Fabio Di Giannantonio, davanti a Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Sesto Marc Marquez, mentre Bagnaia - sull'altra Ducati - perde una posizione dopo il traguardo, per una penalità dovuta ai track limits e finisce settimo. Bastianini finisce ottavo, nono Acosta. Costretti al ritiro Morbidelli, Miller e Mir. Bezzecchi consolida la leadership nel Mondiale piloti, portandosi a +9 su Martin e a +22 su Di Giannantonio. Domani, alle 14, la gara lunga.  

Ecco l'ordine di arrivo della gara sprint ad Assen:  

1. Raul Fernandez (Aprilia) +0.000 

2. Ai Ogura (Aprilia) +0.362 

3. Fabio Di Giannantonio (Ducati) +1.131 

4. Marco Bezzecchi (Aprilia) +2.161 

5. Jorge Martin (Aprilia) +4.591 

6. Marc Marquez (Ducati) +4.801 

7. Francesco Bagnaia (Ducati) +4.652* 

8. Enea Bastianini (KTM) +5.237 

9. Pedro Acosta (KTM) +9.598 

10. Fabio Quartararo (Yamaha) +11.134 

11. Diogo Moreira (Honda) +11.811 

12. Luca Marini (Honda) +12.983 

13. Alex Marquez (Ducati) +13.102 

14. Brad Binder (KTM) +13.414 

15. Alex Rins (Yamaha) +14.513 

16. Maverick Viñales (KTM) +15.286 

17. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +19.188 

18. Augusto Fernandez (Yamaha) +29.001 

19. Cal Crutchlow (Honda) +29.213 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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