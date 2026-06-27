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Ultim'ora | 27 giugno 2026, 14:47

Triplice omicidio Roma, la Polizia diffonde la foto del presunto killer: è un bengalese di 43 anni

Triplice omicidio Roma, la Polizia diffonde la foto del presunto killer: è un bengalese di 43 anni

(Adnkronos) - Come disposto dalla procura di Roma che sta coordinando l'attività di indagine della Squadra Mobile della Questura sul triplice omicidio avvenuto in via Montiglio 35, è stata divulgata agli organi di stampa e sui canali social della Polizia di Stato la foto del presunto autore del delitto, identificato per Shahadat Hossain, nato in Bangladesh il 10 maggio 1983. 

"Chiunque avesse indicazioni o informazioni utili al rintraccio del presunto autore - si legge nella nota - potrà contattare l'utenza 3346903295 della Squadra Mobile".  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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