Foggia, ricettazione e riciclaggio pezzi ricambio auto rubate: 8 arresti

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(Adnkronos) - I carabinieri della Compagnia di Cerignola, in provincia di Foggia, hanno eseguito, nelle prime ore della mattina, un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale del capoluogo dauno su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di otto indagati (tutti originari di Cerignola, di età compresa tra i 20 e i 53 anni, di cui 3 destinatari del carcere e 5 degli arresti domiciliari), ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione e al riciclaggio di auto e dei relativi pezzi di ricambio.