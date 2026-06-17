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Video | 17 giugno 2026, 09:22

Ravenna, l'ex area dismessa rinasce come polo dell'economia circolare: inaugurato il Comparto Ambientale di Ca' Ponticelle

Ravenna, l'ex area dismessa rinasce come polo dell'economia circolare: inaugurato il Comparto Ambientale di Ca' Ponticelle

(Adnkronos) - Un investimento da 100 milioni di euro ha trasformato l'ex area industriale di Ca' Ponticelle in un moderno polo dedicato all'economia circolare. Realizzato da Eni e Hera, il nuovo Comparto Ambientale ospita impianti per il trattamento dei rifiuti industriali, il recupero dei terreni contaminati e la produzione di energia rinnovabile. Il progetto punta a ridurre il ricorso alle discariche e a rafforzare la capacità impiantistica nazionale. Un intervento che conferma Ravenna come uno dei principali centri italiani della transizione ecologica e industriale. 

 

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