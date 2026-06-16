Ricci (Eni): "A Ravenna un modello di rigenerazione industriale per la transizione ecologica"

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(Adnkronos) - In occasione dell'inaugurazione del nuovo Comparto Ambientale di Ca' Ponticelle, Giuseppe Ricci di Eni evidenzia il valore strategico di un progetto che unisce bonifica, innovazione e sostenibilità. Grazie a un investimento di 100 milioni di euro, un'ex area industriale è stata trasformata in un polo dedicato all'economia circolare, al recupero dei rifiuti e alle energie rinnovabili. Un intervento che rafforza il ruolo di Ravenna come hub nazionale della transizione energetica e della rigenerazione industriale.