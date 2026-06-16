 / Video

Video | 16 giugno 2026, 21:41

Ramonda, "il nuovo comparto rafforza Ravenna come capitale dell'economia circolare"

Ramonda, &quot;il nuovo comparto rafforza Ravenna come capitale dell'economia circolare&quot;

(Adnkronos) - Andrea Ramonda, amministratore delegato di Herambiente, sottolinea il ruolo strategico del nuovo Comparto Ambientale di Ca' Ponticelle nel rafforzare la gestione dei rifiuti industriali e il recupero delle risorse. Frutto della collaborazione con Eni Rewind, il progetto introduce impianti tecnologicamente avanzati progettati per massimizzare il recupero di materia ed energia e ridurre il ricorso allo smaltimento. Un investimento che contribuisce a colmare il deficit impiantistico nazionale e consolida Ravenna come punto di riferimento per l'economia circolare e l'innovazione ambientale. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore