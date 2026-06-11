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Video | 11 giugno 2026, 12:10

Fecondazione assistita per single, l'appello della calciatrice azzurra Alia Guagni

Fecondazione assistita per single, l'appello della calciatrice azzurra Alia Guagni

(Adnkronos) - Al via la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare "PMA per tutte" promossa dall'Associazione Luca Coscioni, a cui hanno aderito decine di associazioni. Obiettivo: 50.000 firme entro 6 mesi per il deposito in Parlamento. Il volto della campagna è Alia Guagni, ex calciatrice della Nazionale italiana e mamma single grazie a un percorso di PMA realizzato in Spagna. La proposta di legge mira a riformare la legge 40/2004, oggi riservata alle coppie eterosessuali, per garantire un accesso più equo alla procreazione medicalmente assistita. 

 

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