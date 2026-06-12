Educazione: Maesano, 'con Coop convergenza su competenze nelle classi per educare alle relazioni'

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(Adnkronos) - "Con 'Dire, Fare, Amare' di Coop ci siamo conosciuti in modo naturale perché entrambe le campagne chiedono che ci sia, per i ragazzi, una competenza professionale all'interno dei contesti e delle classi che spieghi loro cosa è davvero importante dal punto di vista delle relazioni personali". Sono le dichiarazioni di Francesco Maesano, Coordinatore campagna "Diritto a stare bene" di "Pubblica", proprio in occasione della stessa campagna, che ha trovato il suo spazio all'interno della Galleria Sordi di Roma per la tappa romana di Close the Gap, l'iniziativa organizzata da Coop dedicata all'educazione alle relazioni, al benessere e alla condivisione. Tra i partner della giornata anche la Fondazione Gino Cecchettin.