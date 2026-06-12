Giancarlo Giannini: "De Gregori ha ragione, fai l'artista mica il politico"

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(Adnkronos) - "De Gregori ha perfettamente ragione. Già non ne capiscono i politici, ci si mettono pure i cantanti o gli attori. Sono d'accordo con lui, lo ammiro". Così Giancarlo Giannini commenta le parole di Francesco De Gregori - da giorni al centro di polemiche - che aveva dichiarato di provare "imbarazzo" quando "gli artisti si schierano in maniera netta su questioni internazionali". L'attore è sbarcato al 72esimo Taormina Film Festival per ricevere il premio alla Carriera, presentare il film fuori concorso 'Baracoa' di Luis Ernesto Doñas e fare un omaggio a Lina Wertmüller con 'A journey meet Mimì', un documentario che raccoglie le voci - tra cui quella di Giannini - di chi ha lavorato con la regista e sceneggiatrice premio Oscar, morta nel 2021.