Educazione: Camussi (UniMib), ' "Diritto a stare bene" per offrire rete di servizi psicologici gratuiti'

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(Adnkronos) - "La campagna "Diritto a stare bene" nasce come una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare dedicata alla costruzione di una rete di servizi psicologici pubblici gratuiti, accessibili e presenti nei luoghi della quotidianità delle persone. Il lavoro che abbiamo fatto con Coop si è particolarmente intersecato con il tema dell'educazione alle relazioni, rispetto alle quali Coop aveva già fatto un lavoro importante di ricerca, di cui anch'io sono stata parte rispetto ai desideri dei genitori, su chi potessero essere i professionisti e professioniste più adatte a fare questo e la risposta è stata che ad essere più adatti sono gli psicologi e le psicologhe". Così Elisabetta Camussi, Psicologa Sociale Università Milano Bicocca e componente del comitato scientifico di "Diritto a stare bene", intervenuta oggi a Roma alla tappa della campagna di Coop sulla differenza di genere "Close the Gap", che il 12 giugno ha trovato il suo spazio nella Capitale all'interno della Galleria Alberto Sordi.