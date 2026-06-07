Lasciate ogni vestito, voi che entrate! Il 7 giugno è la Giornata mondiale del naturismo

Nudi, ma soprattutto più vicini alla natura. Il 7 giugno si celebra la Giornata mondiale del naturismo, ricorrenza promossa dall'International Naturist Federation nella prima domenica di giugno con l'obiettivo di far conoscere la filosofia naturista e i suoi valori.

Il naturismo è un movimento che promuove uno stile di vita improntato al rispetto della natura, delle persone e dell'ambiente. Alla base vi è la ricerca di un rapporto più autentico con il mondo naturale, libero da molte delle convenzioni imposte dalla società contemporanea. In questo contesto, la nudità viene considerata da molti praticanti una conseguenza naturale della propria visione della vita, da vivere in contesti adeguati e condivisi.

Un movimento nato nell'Ottocento

Il termine "naturismo" nasce nel XIX secolo in ambito medico per indicare pratiche terapeutiche fondate sul contatto con la natura. Con l'avanzare dell'industrializzazione e dell'urbanizzazione, soprattutto in Germania e Austria, iniziano a diffondersi movimenti che promuovono uno stile di vita più semplice e vicino all'ambiente naturale.

Nel 1906, a Dresda, Heinrich Pudor coniò il termine "Nacktkultur", ovvero "cultura del nudo", collegando nudità, vegetarianismo e riforma sociale. Le idee si diffusero rapidamente anche in Svizzera, Francia e in altri Paesi europei.

Nel secondo dopoguerra il movimento assunse nuovi significati culturali e sociali. Con il tempo, tuttavia, la componente legata alla nudità finì spesso per oscurare il messaggio originario, incentrato soprattutto sul rapporto con la natura. Per questo motivo la Giornata mondiale del naturismo viene considerata dai suoi sostenitori una celebrazione della filosofia naturista più che del semplice nudismo.

Negli anni Sessanta il movimento arrivò anche in Italia. Oggi si stimano circa 500 mila praticanti nel nostro Paese, 20 milioni in Europa e 40 milioni negli Stati Uniti.

L'International Naturist Federation definisce il naturismo come «un modo di vivere in armonia con la natura, caratterizzato dalla pratica della nudità in comune, con lo scopo di favorire il rispetto di se stessi, degli altri e dell'ambiente».

Naturismo e nudismo: le differenze

I due termini vengono spesso utilizzati come sinonimi, ma non indicano esattamente la stessa cosa. Il naturismo rappresenta una filosofia di vita più ampia, fondata sul benessere, sul rispetto dell'ambiente e sulla ricerca di un rapporto autentico con la natura. Il nudismo, invece, riguarda principalmente la pratica della nudità in determinati contesti.

Chi frequenta spiagge, campeggi o aree dedicate ricerca spesso una sensazione di libertà e naturalezza, vivendo il contatto diretto con sole, aria e acqua senza barriere artificiali. I praticanti sottolineano generalmente come l'esperienza sia vissuta in modo sereno e privo di connotazioni sessuali.

Dove praticarlo

Chi desidera avvicinarsi al naturismo o al nudismo dovrebbe innanzitutto informarsi sulle norme vigenti e sui luoghi autorizzati. Un punto di riferimento è la Federazione Naturista Italiana (FENAIT), che mette a disposizione informazioni su spiagge, campeggi e strutture dedicate presenti sul territorio nazionale.

Negli ultimi anni è cresciuto anche il turismo naturista, con Francia, Italia e Spagna tra le destinazioni più apprezzate. Secondo il portale specializzato Pitchup.com, il nostro Paese registra un interesse crescente per campeggi, agriturismi e strutture dedicate a chi desidera vivere una vacanza a stretto contatto con la natura.

Tra le regioni maggiormente richieste figurano Veneto, Toscana, Lombardia, Liguria e Lazio.

Libertà e rispetto

In Italia non esiste una legge nazionale che disciplini in modo organico il naturismo, anche se alcune Regioni hanno adottato normative specifiche. Nel tempo si sono consolidate regole di comportamento fondate sul rispetto reciproco e sulla tutela della privacy.

Nei contesti naturisti non sono tollerati atteggiamenti invadenti, commenti sul corpo altrui o fotografie non autorizzate. L'obiettivo è garantire un ambiente sereno, rispettoso e privo di connotazioni sessuali.

Per chi pratica il naturismo, la nudità rappresenta soprattutto un mezzo per ristabilire un rapporto diretto con la natura e con il proprio corpo, all'insegna della semplicità e del benessere.

I possibili benefici e le precauzioni

I sostenitori del naturismo evidenziano diversi aspetti positivi legati alla permanenza all'aria aperta e al contatto diretto con gli elementi naturali. Trascorrere tempo all'esterno, esponendosi con moderazione al sole e praticando attività fisica, può contribuire al benessere psicofisico.

Allo stesso tempo è importante adottare alcune precauzioni. L'esposizione prolungata ai raggi solari richiede sempre l'utilizzo di adeguate protezioni, soprattutto nelle zone più delicate del corpo. Occorre inoltre prestare attenzione all'igiene personale e alle condizioni ambientali per ridurre il rischio di irritazioni o infezioni.

Più che una semplice scelta legata all'assenza di vestiti, il naturismo continua a essere per molti una filosofia di vita fondata sul rispetto, sulla libertà individuale e sulla ricerca di un rapporto più autentico con la natura.